Cronos: The New Dawn: Demo verfügbar

Passend zur Halloween-Saison erlebt ihr in der Demo das Intro und die erste Mission von "Cronos: The New Dawn". Darin lernt ihr die Kampfmechaniken sowie die Atmosphäre des Third-Person-Survival-Horrorspiels kennen. Die Demo lässt sich nach Belieben oft spielen, der Speicherstand der Demo kann in die Vollversion des Spiels übernommen werden.

"Cronos: The New Dawn" ist das neue Spiel der Entwickler von Bloober Team, die zuvor schon für "SILENT HILL 2", "The Medium", "Observer" und "Layers of Fear" verantwortlich waren. Schauplatz sind die düsteren Ruinen von New Dawn, einer abstrakten Interpretation des echten Nowa-Huta-Stadtteils in Krakau, Polen. Spielende finden sich in einer brutalen, post-apokalyptischen Welt voller tödlicher Kreaturen, begrenzter Ressourcen und schwieriger Entscheidungen wieder. Sie übernehmen die Kontrolle über die Reisende, die auf ihrer Expedition auf groteske Verschmelzungen und furchterregende Waisen, aber auch auf Katzen, die gestreichelt werden können, trifft.

Cronos: The New Dawn ist für PC via Steam und Epic Game Store, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 verfügbar.