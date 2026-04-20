Cronos: The New Dawn: Kryptische Postings der Entwickler

Entwickler Bloober Team hat in den sozialen Medien mehrere kryptische Postings zu "Cronos: The New Dawn" veröffentlicht. Grund dafür könnten baldige neue Inhalte für den Survival-Horror-Titel sein.

Anlass ist der bevorstehende Jahrestag der ersten Gameplay-Enthüllung von "Cronos: The New Dawn". In besagten Postings verweist Bloober Team auf zeitliche Anomalien und eine Art "Kollektiv", welches Stimmen über Zeitlinien hinweg wahrnimmt. Die Formulierungen greifen zentrale Themen des Titels wie etwa Zeitmanipulation auf.

Konkrete Details fehlen bisher, aber der Zeitpunkt deutet auf ein mögliches Update, eine frische Ankündigung oder zusätzliche Inhalte für "Cronos: The New Dawn" im Rahmen des Jubiläums hin. Wir sollten jedenfalls schon bald ein ganzes Stück schlauer sein.

"Cronos: The New Dawn" erschien am 5. September 2025 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.