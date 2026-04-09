Cronos: The New Dawn erscheint für den Mac

Bloober Team gabbekannt, dass "Cronos: The New Dawn", ihr neuestes Survival-Horror-Spiel, für Mac erscheinen wird. Das Spiel soll am 28. April 2026 auf der neuen Plattform veröffentlicht werden. "Cronos: The New Dawn" ist ddas Survival-Horror-Spiel von Bloober Team – dem Studio hinter dem Remake von "Silent Hill 2" und "Layers of Fear".

"Cronos: The New Dawn" versetzt euch in eine verwüstete, postapokalyptische Zukunft und schafft eine schaurige Erfahrung, in der die Zeit selbst zerbrochen ist. Ihr schlüpft in die Rolle des Reisenden, der vom mysteriösen Kollektiv ausgesandt wurde. Ihr bewegt euch auf der Suche nach verlorenen Seelen durch retro-futuristische Landschaften, die von brutalistischer Architektur geprägt und von tödlichen Kreaturen bewohnt sind. Durch die Mischung aus atmosphärischer Spannung und intensiven Third-Person-Kämpfen kombiniert das Spiel klassischen Survival-Horror mit agilem, taktischem Gameplay, das euch zwingt, über jeden Schritt und jede Entscheidung genau nachzudenken.

"Cronos: The New Dawn" erscheint diesen Monat für Mac und bringt die neueste Horror-Erfahrung von Bloober Team zu neuen Spielern weltweit. Das Spiel wird nativ auf Macs mit Apple-Chips laufen und unterstützt Apple-Technologien wie MetalFX Upscaling und Raytracing, um eine gute Performance und Grafik für Mac-Gamer zu liefern.

"Cronos: The New Dawn" hat vor Kurzem den Temporal-Diver-Modus (einfacher Modus) auf allen Plattformen veröffentlicht, damit ihr das Gameplay und die Action mit etwas weniger Druck geniessen könnt. Der neue Modus wird zum Start auf dem Mac verfügbar sein, sodass ihr das Spiel in einem der drei verfügbaren Schwierigkeitsgrade erleben könnt.

Alle Modi

Temporal-Diver-Modus (einfacher Modus): Erhöhte Gesundheit für euch und verringerte Schwierigkeit der Gegner.

Amboss des Kollektivs: Standard-Schwierigkeitsgrad.

Im-Feuer-geschmiedet-Modus: Wird nach dem Abschluss vom Amboss des Kollektivs freigeschaltet und ist derzeit der höchste Schwierigkeitsgrad.

"Cronos: The New Dawn" wird am 28. April 2026 für Mac veröffentlicht.