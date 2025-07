Cronos: The New Dawn: Erstes grosse Gameplay-Video

Bloober Team hat das erste grössere Gameplay-Video für sein Horrorspiel "Cronos: The New Dawn" veröffentlicht. Die gruselige 10-minütige Demonstration bietet einen fesselnden Einblick in die intensiven Kämpfe, auf furchterregende Gegner und Überlebensmethoden im Spiel, während sie zugleich zwei der ergreifendsten Umgebungen des Spiels präsentiert: Inseln im Nebel und das Krankenhaus.

Auf den Inseln im Nebel bewegt ihr euch durch einen rätselhaften, kaum wahrnehmbaren Bereich mit beschränkter Sicht bei hoher Anspannung, wobei in jeder vernebelten Ecke eine Gefahr lauern kann. Im Krankenhaus wiederum erlebt man einem beklemmenden Sturz in den Wahnsinn, wo sich sterile Gänge zu einem albtraumhaften Labyrinth winden, das die Überreste einer vergessenen Vergangenheit widerspiegelt.

"Cronos: The New Dawn" erscheint im Herbst 2025 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 sowie PC