Frische Details zu Cronos: The New Dawn

Entwickler Bloober Team hat jetzt neue Details zu "Cronos: The New Dawn" verraten. Diese betreffen etwa die spielerische Struktur des Titels.

Demnach wird "Cronos: The New Dawn" zwar auf eine rein lineare Erzählstruktur setzen, diese jedoch durch gezielte Freiheiten im Spielverlauf auflockern. So werden wir frühere Areale mitunter erneut betreten, Entscheidungen noch einmal rückwirkend beeinflussen und Inhalte selbstständig erkunden können. Creative Director Jacek Zieba erklärt dies damit, dass das Horrorgenre generell von einem gesteuerten Erzähltempo profitiert.

Ausserdem wurde ein New Game Plus Modus für "Cronos: The New Dawn" bestätigt: Dieser erlaubt es, den Titel nach dem ersten Abschluss mit angepasstem Schwierigkeitsgrad erneut zu durchlaufen. Zudem erhöhen mehrere Endsequenzen den Wiederspielwert.

"Cronos: The New Dawn" erschient am 5. September für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.