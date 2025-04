Cronos: The New Dawn - Gameplay-Reveal

Bloober Team, das Studio hinter dem Remake von "Silent Hill 2", hat den ersten vollständigen Gameplay-Trailer zu "Cronos: The New Dawn", veröffentlicht, seinem brandneuen eigenständigen Survival-Horror-Spiel. Dieser düstere Einblick in das Gameplay präsentiert Spielern "The Merge", eine innovative Mechanik, die jede Begegnung mit Gegnern in einen verstörenden Albtraum und einen brutalen Überlebenskampf verwandelt.

In zwei Zeitebenen – den düsteren Ruinen einer postapokalyptischen Zukunft und dem Polen der 1980er-Jahre – entführt euch "Cronos: The New Dawn" in das verfallene New Dawn, inspiriert vom realen Nowa Huta. Ihr schlüpft in die Rolle eines Reisenden, eines Agenten des mysteriösen Kollektivs, der aus einer dystopischen Zukunft in die Vergangenheit zurückkehrt, um Schlüsselfiguren zu retten, bevor sie dem Untergang zum Opfer fallen. Auf eurer Reise durch eine Welt am Rand der Vernichtung begegnet ihr grotesken Kreaturen, den sogenannten Waisen– körperlich deformierten Monstern, geboren aus den dunkelsten Albträumen der Menschheit.

Die Veröffentlichung des Spiels ist noch für dieses Jahr für die Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC geplant.