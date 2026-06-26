Cronos: The New Dawn: Gewinnschwelle erreicht

Entwickler Bloober Team hat bestätigt, dass "Cronos: The New Dawn" mittlerweile die Gewinnschwelle erreicht hat. Folglich hat sich der Titel wirtschaftlich ausgezahlt und die Entwicklungskosten wieder eingespielt.

Damit fliessen sämtliche weiteren Einnahmen aus den Verkäufen von "Cronos: The New Dawn" direkt in den Gewinn des Unternehmens. CEO Piotr Babieno bezeichnete das in diesem Zusammenhang als wichtigen Meilenstein, vor allem angesichts des Umfangs des Projekts und des intensiven Wettbewerbs im Spielemarkt.

Bereits zum Launch hatten wir "Cronos: The New Dawn" genauer unter die Lupe genommen. Unseren umfangreichen Test des Survival-Horror-Titels könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Cronos: The New Dawn" ist seit 5. September 2025 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC erhältlich.