Mit „Cronos: The New Dawn“ schuf das in Polen beheimatete Entwicklerstudio Bloober Team ein durchaus erfolgreiches Survival-Horror-Spiel, das bewusst in die grossen Fussstapfen der Marken „Dead Space“ und „Resident Evil“ tritt. Nun haben die Entwickler eine mysteriöse Nachricht veröffentlicht: „RemosdNeulSerorehsoOvamCeyerd“.

Tatsächlich handelt es sich dabei auch um eine Webseite, die sich über RemosdNeulSerorehsoOvamCeyerd.com aufrufen lässt und bislang lediglich einen Countdown präsentiert, der zum gegenwärtigen Zeitpunkt etwas mehr als 42 Tage anzeigt.

Für die Zukunft ist lediglich bekannt, dass Bloober Team an der Umsetzung eines Remakes zu „Silent Hill 1“ arbeitet und offenbar über zusätzliche Kapazitäten verfügt, um eine mögliche Eigenproduktion voranzutreiben. Immerhin: Spätestens in 42 Tagen sind wir schlauer.