Cronos: The New Dawn wird leichter

Bloober Team hat den sogenannten "Temporal Diver Mode" für "Cronos: The New Dawn" in Aussicht gestellt. Einen Trailer dazu hatte man auch parat.

Besagter "Temporal Diver Mode" für "Cronos: The New Dawn" erscheint irgendwann im Januar 2026. Es handelt sich dabei um einen neuen und vor allem leichteren Schwierigkeitsgrad, durch den wir primär die Story in unserem eigenen Tempo erleben können.

Einen Trailer zum "Temporal Diver Mode" für "Cronos: The New Dawn" bekommen wir ebenfalls gezeigt. Neben Rendersequenzen bietet dieser auch über zwei Minuten lang Einblicke in dessen Konzipierung.

Seit Oktober ist auch eine spielbare Demo von "Cronos: The New Dawn" verfügbar. Unsere damalige News darüber könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Cronos: The New Dawn" ist seit 5. September für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC erhältlich.