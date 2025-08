September-Termin für Cronos: The New Dawn

Für Fans von "Cronos: The New Dawn" war die gestrige Direct-Ausgabe überraschenderweise äusserst lohnenswert. So wurde neben einer Switch-2-Version des Titels auch ein konkreter Releasetermin dafür enthüllt.

Demnach wird "Cronos: The New Dawn" ab 5. September erhältlich sein, nachdem vorherige Gerüchte vom 9. September gesprochen hatten. Ein Release Date Trailer begleitete die freudige Nachricht. Darin stimmt man uns fast drei Minuten lang auf den kommenden Titel von Bloober Team ein und erklärt einige Gameplay-Details dazu.

"Cronos: The New Dawn" war im vergangenen Oktober angekündigt worden, kurz nach dem Release der Neuauflage von "Silent Hill 2". In den vergangenen Wochen hatte man vor allem zwei ausführliche Gameplayvideos zu dem Survival-Horror-Titel veröffentlicht, die umfangreichere Einblicke boten. Unklar ist bislang noch, ob sich die Switch-2-Fassung des Titels in irgendeiner Form von den übrigen Versionen unterscheiden wird.

"Cronos: The New Dawn" ist für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC in Entwicklung.