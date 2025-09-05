Cronos: The New Dawn: Technik-Analyse zur PC-Fassung

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich ausführlich mit der technischen Seite der PC-Version von "Cronos: The New Dawn" beschäftigt. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich eigentlich keinerlei Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik der PC-Fassung von "Cronos: The New Dawn" fast 15 Minuten lang analysiert. Dabei attestiert man Bloober Team an und für sich gute Arbeit, kritisiert aber auch, dass man auf technischer Ebene leider einige Fehler wiederholt, die schon beim Remake von "Silent Hill 2" gemacht wurden. Zudem gibt man Tips für eine bessere Performance. Vermutlich folgt bald auch ein entsprechendes Video für die Konsolenfassungen des Spiels.

Zuletzt war "Cronos: The New Dawn" bei der gamescom Opening Night Live im August vertreten. Dort zeigte man einen Trailer mit kinoreifen Sequenzen.

"Cronos: The New Dawn" erscheint heute für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.