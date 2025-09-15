Cronos: The New Dawn: Technik-Analyse zur PS5- & Xbox-Version

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich mittlerweile auch die technische Seite von "Cronos: The New Dawn" auf PS5 und Xbox Series X genauer angesehen. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich keinerlei Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik von "Cronos: The New Dawn" auf PS5 und Xbox Series X über elf Minuten lang analysiert. Dabei attestiert man Bloober Team grundsätzlich gute Arbeit, moniert aber auch, dass die Fähigkeiten der PlayStation 5 Pro praktisch nicht genutzt werden. Gleichzeitig kündigt man an, dass man sich diesbezüglich noch mit der Switch 2 beschäftigen wird und dann ein separates Video nachliefert.

Anfang September hatte man bereits eine Technik-Analyse zur PC-Fassung von "Cronos: The New Dawn" veröffentlicht. Darin attestierte man den Entwicklern ebenfalls gute Arbeit, kritisierte aber auch, dass man auf technischer Ebene leider einige Fehler wiederholte, die seinerzeit schon beim Remake von "Silent Hill 2" gemacht wurden.

"Cronos: The New Dawn" erschien am 5. September für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.