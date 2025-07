Umfangreiches Gameplayvideo zu Cronos: The New Dawn

Der Release von "Cronos: The New Dawn" rückt näher, die Abende werden wieder länger und passend dazu haben Bandai Namco Entertainment Europe und das Bloober Team ein ausführliches Gameplayvideo zum kommenden Mix aus Third-Person-Shooter und Horror veröffentlicht. Diesen sollet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns über 35 Minuten lang gezeigt, was wir spielerisch von "Cronos: The New Dawn" zu erwarten haben. Auf Wunsch können wir das Material dabei sogar in 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde geniessen und etwa die detaillierten Texturen bewundern. Wir bekommen in diesem Zeitraum unter anderem die düstere Spielwelt und einige Gegner zu sehen.

Spannend wird noch sein, ob und inwiefern sich "Cronos: The New Dawn" am Ende von Genrekollegen wie etwa "Dead Space" oder "The Callisto Protocol" abheben kann, aber das werden wir ja bald selbst herausfinden. Wem es jetzt noch nach weiterem In-Game-Material dürstet, der wird an dieser Stelle fündig, denn das Bloober Team hatte bereits in der vergangenen Woche einen Gameplay Showcase zu dem Titel veröffentlicht.

"Cronos: The New Dawn" erscheint irgendwann im Herbst für PS5, Xbox Series X und den PC.