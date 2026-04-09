Crop angekündigt - das etwas andere Farm-Spiel

"Crop" wird von Carbonara Games entwickelt und stellt die vertraute Formel der Landwirtschaftssimulation auf den Kopf. Der alltägliche Rhythmus des Grabens von Löchern, des Pflanzens von Samen und der Pflege von Feldfrüchten – normalerweise eine entspannende, wenn auch etwas profane Routine – wird in etwas viel Seltsameres verwandelt und in das surreale Terrain von Lynch und Lovecraft gerückt, mit viel Schmutz, Blut und Pestiziden auf dem Weg.

Das Gameplay verbindet methodische Landwirtschaft unter hohem Einsatz mit dem langsam schwelenden Grauen eines investigativen Thrillers. An ein schwindendes Gehöft gebunden, müsst ihr ein Dorf am Rande des Verhungerns ernähren. Warum wurdet ihr hierher gebracht? Warum ist die Stadt von der Welt abgeschnitten? Und wer beobachtet euch aus dem Schatten, wenn die Dämmerung hereinbricht? Untersuchung ist ebenso wichtig wie Bewässerung.

Binnen kurzem hat das Land Besitz von euch ergriffen. Jetzt ist der Bauernhof eure Realität, und wie ihr ihn organisiert, ist eure einzige verbleibende Freiheit. Da euer Ertrag dringend benötigt wird, müsst ihr eure Pflanzen klug anordnen; grabt Gräben, installiert Pumpen und repariert zerfallende Ausrüstung, um jeden Tropfen Leben aus dem Dreck zu pressen. Schneidet durch hüfthohes Gras, um Schädlinge zu verhindern, produziert Kompost, um die Qualität der Ernte zu verbessern, und bereitet eure Parzellen akribisch vor.

Meistert die Routine oder ergebt euch der Fäulnis. Aber der einzige Weg nach draussen führt durch die Ernte.

"Crop" ist eine Einzelspielererfahrung, die den vertrauten Rhythmus von Landwirtschafts- und Managementsimulationen mit einem dunklen, geschichtengetriebenen Abstieg in Mysterien und psychologischen Horror vermischt. Vor einer atmosphärischen landwirtschaftlichen Kulisse pflanzt, erntet und verwaltet ihr euer Land, während ihr eine zutiefst beunruhigende Erzählung über selbstzerstörerisches Verhalten entschlüsselt. Was als routinemässiger Zyklus von Wachstum und Instandhaltung beginnt, verdreht sich allmählich in etwas viel Unheilvolleres und zieht euch in eine unheimliche Mischung aus Untersuchung, Zeit- und Inventarmanagement sowie langsam schwelender Spannung. "Crop" wurde für Fans von Farmspielen sowie für Thriller- und Mystery-Erfahrungen entwickelt und bietet eine eindringliche Interpretation des Genres, bei der jede Aufgabe ein wachsendes Gefühl von Unbehagen mit sich bringt.