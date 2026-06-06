That's No Moon kündigt Crossfire an

Seit mehreren Jahren arbeitet das Studio That's No Moon bereits an ihrem ersten Videospiel und jetzt können wir im ersten Trailer einen Blick auf "Crossfire" werfen. Die Entwickler wollen dabei Design und Gameplay auf eine neue Art miteinander verbinden, um so dem Spieler ein noch besseres Erlebnis zu bieten.

Die Geschichte dreht sich um die beiden Soldaten Layla Qassem und Delroy Cross. Zusammen müssen sie eine unerwartete Allianz bilden um eine Gefahr zu überwinden die sie alleine nicht überleben würden.

Dazu setzt das Studio auf ein adaptives Deckungssystem das sie Adaptive Cover nennen. Dieses System soll nicht nur einen Einfluss auf das Gameplay haben, sondern die Story noch immersiver machen.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum für "Crossfire" wurde noch nicht bekannt gegeben, doch das Spiel wird für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X erscheinen.