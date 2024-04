Crown Wars: The Black Prince: Neuer Trailer

NACON und Artefacts Studio veröffentlichten heute einen neuen Gameplay-Trailer zu "Crown Wars: The Black Prince".

"Crown Wars: The Black Prince" ist ein rundenbasiertes Taktik- und Strategiespiel, das in einer düsteren mittelalterlichen Fantasiewelt spielt. Von der eigenen Burg aus – dem Sitz aller Operationen – rekrutieren, rüsten und trainieren Spieler:innen ihre Soldaten, um es mit ihren Feinden aufzunehmen und wertvolle Ressourcen zu gewinnen. Sie stellen ihre Truppe nach den einzigartigen Fähigkeiten und Eigenschaften ihrer Soldaten zusammen, um ihre Gegner zu bekämpfen und schliesslich die teuflische Verschwörung zu vereiteln, die ihr Königreich bedroht.

"Crown Wars: The Black Prince" lässt euch in den 100-jährigen Krieg eintauchen, in dem mehrere königliche Familien in blutigen Konflikten gegeneinander antreten und deren Ausgang darüber entscheiden wird, wer die Krone des mächtigsten Königreichs des Westens trägt. Darüber hinaus gibt es eine mächtige Kraft, die die Geschichte verändern kann. Eine geheime, bösartige Organisation, die in ihrem Streben nach Macht Chaos im ganzen Königreich sät – den Orden.

Crown Wars: The Black Prince wird ab dem 23. Mai 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich sein. Eine Version für Nintendo Switch wird wenig später veröffentlicht.