Crusader Kings III: Neue Erweiterung im September

Viele der mächtigsten Herrscher des Mittelalters fürchteten das Urteil einer noch grösseren Macht. Doch diese ist zugleich fern und ihr Wille wird nur von Sterblichen gedeutet und durchgesetzt, die behaupten, mit göttlicher Autorität zu sprechen. Es handelt sich um eine halbgöttliche Macht, die für weltliche Zwecke eingesetzt werden kann. Die Kirche kann somit ein weiterer Weg zu Ruhm und Ansehen sein. Ab 30. September könnt ihr das Drama und die Macht der mittelalterlichen Kirche in "Crusader Kings III: By God Alone" selbst erleben.

"By God Alone", eine Erweiterung für "Crusader Kings III", bietet neue Möglichkeiten, sich mit Religion und Kirchenpolitik auseinanderzusetzen. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung christlicher Führungsfiguren im Mittelalter. "By God Alone" ermöglicht es euch theokratische Landesherren wie Erzbischöfe oder sogar den Papst zu verkörpern. Ihr könnt eure Gemeinde leiten, die Macht der Kirche stärken und ihre Kassen füllen.