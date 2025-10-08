Crusader Kings 3: All Under Heaven

Von der Chinesischen Mauer bis zu den grossen Tempelstädten Indochinas, von den Ausläufern des Fuji bis zu den Flusstälern Chinas – in "All Under Heaven", der bislang grössten Erweiterung für "Crusader Kings III", erwartet euch eine unendliche Vielfalt an neuen Abenteuern und Geschichten. Die neue, erweiterte Karte bietet mit ihren detaillierten Darstellungen des mittelalterlichen China, Japans und Südostasiens eine reichhaltige und farbenfrohe Kulisse für imperiale Ambitionen, heilige Pflichten und finstere Intrigen.

"All Under Heaven" erscheint am 28. Oktober und entführt in völlig neue Gefilde, die in keinem der bisherigen "Crusader-Kings"-Spiele zu sehen waren. Ihr könnt in den regionalen Hegemon stabil halten oder die turbulenten dynastischen Veränderungen in China bewältigen. Ihr habt die Wahl, den Yamato-Kaiser und seinen Regenten in Japan zu verehren oder den Weg der Samurai-Kriegsherren einzuschlagen. Ihr errichtet einen monumentalen Tempelkomplex im Dschungel Südostasiens und zwingen schwächere Königreiche, eurer Grösse Tribut zu zollen.

"All Under Heaven erfüllt eine unserer grössten Ambitionen. Wir haben Crusader Kings immer als die Geschichte der gesamten mittelalterlichen Welt gesehen und diese Geschichte ist nicht vollständig ohne Ostasien. Diese Vision für die Serie stammt noch aus der Zeit vor meiner Leiterfunktion, und es ist spannend, sie nun zu verwirklichen. Dies ist die bislang grösste Erweiterung in der Geschichte von Crusader Kings, die uns vor viele neue Herausforderungen gestellt hat. Wir hoffen, dass unsere Spielerinnen und Spieler in All Under Heaven viel Neues lernen und lieben werden."

Alexander Oltner, Game Director von Crusader Kings III