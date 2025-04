Crusader Kings III: Khans of the Steppe

Mit kluger Diplomatie und scheinbar unbesiegbaren Armeen veränderten die Nomadenvölker der eurasischen Steppe den Lauf der Geschichte. Imperien wurden unter den donnernden Hufen ihrer Reiter zerschlagen, während eine Pax Mongolica die Sicherheit von Händlern und Diplomaten auf den Handelsrouten des Kontinents garantierte. Ihr könnt den dramatischen Aufstieg der Nomadenreiche in "Khans of the Steppe", einer neuen Erweiterung für "Crusader Kings III", die ab sofort erhältlich ist, nacherleben und neu schreiben.

Mit einer Vielzahl neuer Mechaniken, die speziell auf die Kultur und Gesellschaft der Nomadenstämme Asiens zugeschnitten sind, verleiht "Khans of the Steppe" noch mehr historischen Charme.Ihr züchtet Herden, welche die Grundlage für den Reichtum eurerClans bilden, während ihr auf der Suche nach besseren Weidegründen umherzieht. Durch Clanpolitik regelt ihr die Thronfolge. Und vor allem müsst ihr euch als Grosskhan etablieren - als Herrscher über alles, was unter dem Himmel ist.