Nächste Erweiterung für Crusader Kings 3 vorgestellt

Paradox hat die nächste Erweiterung für "Crusader Kings 3" in Aussicht gestellt. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis April gedulden.

Besagte Erweiterung für "Crusader Kings 3" heisst "Khans of the Steppe" und erscheint am 28. April. Ein Trailer stimmt uns jetzt schonmal fast eine Minute lang darauf ein.

Wie der Name bereits andeutet, schlüpfen wir darin in die Rolle des Great Khan. Die Steppe-Region ist dabei selbstverständlich inklusive und ein frisches Tributaries-System ebenfalls an Bord. Ein Novum für die Reihe ist zudem, dass die Karte nun um Japan, China und Südostasien erweitert wurde. An ein neues Event-Pack und das "Crowns of the World"-Pack wurde auch gedacht.

"Crusader Kings 3" erschien am 1. September 2020 für den PC. PS5 und Xbox Series X wurden am 29. März 2022 versorgt.