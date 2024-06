Crusader Kings III: Neuste Erweiterung erscheint im September

In "Roads to Power", der neuen grossen Erweiterung für "Crusader Kings III", lernt ihr neue Wege kennen, um Macht und Ansehen zu erlangen. Ihr könnt euch als reisende Söldner einen Ruf als Problemlöser oder Gesetzloser aufbauen oder eine Adelsfamilie in einem alten Reich anführen, indem ihr Einfluss und Intrigen nutzt, um euch euren Platz zu sichern. Neue Ereignisse, Regierungssysteme, Pläne und Lebensstile warten darauf, von euch erforscht zu werden.

"Roads to Power" erscheint am 24. September und ist eine grosse Erweiterung für "Crusader Kings III", Paradox Interactives preisgekröntem Strategie-/Rollenspiel über Politik und den Aufbau von Beziehungen in einer dynamischen mittelalterlichen Welt. Sie ist Teil von Chapter III, dem Erweiterungspass für 2024, das ein kostenloses Kleidungspaket, die Haupterweiterung "Legends of the Dead" und ein kommendes Ereignispaket mit Schwerpunkt auf Charakterreisen enthält.