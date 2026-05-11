Crusader Kings III: Erweiterung und Event Pack

Mit "Roads to Power" erscheint heute eine umfangreiche Erweiterung für "Crusader Kings III" auf Xbox Series X|S und PlayStation 5. Ihr begebt euch darin mit euren Gefährten auf Reise oder kümmert euch um die Verwaltung eines Kaiserreichs.

In dieser Erweiterung könnt ihr das Spiel als landlose Abenteurer beginnen. Ihr nehmt auf der mittelalterlichen Karte Aufträge als Söldner oder Problemlöser an, um Macht aufzubauen und schliesslich Land für eure Familie zu beanspruchen.

Zudem wird eine neue Regierungsform eingeführt, die vom Byzantinischen Reich inspiriert ist. Hier zählen weniger erbliche Ansprüche, sondern der Einfluss und die Gunst des Kaisers.

Merkmale

Administrative Regierung: Ihr erlebt eine Reichsverwaltung ausserhalb des Feudalsystems, in der Gouverneure um Positionen konkurrieren.

Ihr erlebt eine Reichsverwaltung ausserhalb des Feudalsystems, in der Gouverneure um Positionen konkurrieren. Familienbesitz: Ihr verwaltet ein Familiengut als Sitz eurer Macht, auch wenn ihr kein eigenes Land besitzt.

Ihr verwaltet ein Familiengut als Sitz eurer Macht, auch wenn ihr kein eigenes Land besitzt. Einflusssystem: Ihr nutzt eure Stellung in der Bürokratie, um im Rang aufzusteigen und Provinzen zu verwalten.

Ihr nutzt eure Stellung in der Bürokratie, um im Rang aufzusteigen und Provinzen zu verwalten. Leben als Abenteurer: Ihr bewegt euch frei über die Karte und sammelt durch Aufträge Gold und Ansehen, bis ihr sesshaft werdet.

Ihr bewegt euch frei über die Karte und sammelt durch Aufträge Gold und Ansehen, bis ihr sesshaft werdet. Nachfolge: Ihr bestimmt durch euren Einfluss den nächsten Nachfolger oder regiert als Kaiser gemeinsam mit einer weiteren Person.

Ihr bestimmt durch euren Einfluss den nächsten Nachfolger oder regiert als Kaiser gemeinsam mit einer weiteren Person. Byzantinische Inhalte: Es gibt neue Ereignisse wie Wagenrennen sowie optische Anpassungen für das Interface, Gebäude und die Kleidung eurer Charaktere.

Wandering Nobles: Fokus auf das Reisen

Gleichzeitig erscheint das Event-Paket "Wandering Nobles", das den Reiseaspekt vertieft. Ihr erlebt neue Geschichten auf Pilgerreisen oder bei Besuchen in eurem Reich.

Die neuen Inhalte im Überblick:

Wanderer-Lebenswandel: Es gibt drei neue Zweige. Als Inspektor untersucht ihr das Land, als Wanderer baut ihr durch Reisen Stress ab und als Reisender besucht ihr Sehenswürdigkeiten.

Es gibt drei neue Zweige. Als Inspektor untersucht ihr das Land, als Wanderer baut ihr durch Reisen Stress ab und als Reisender besucht ihr Sehenswürdigkeiten. Neue Aktivitäten: Passend zu den Lebensstilen könnt ihr Inspektionen durchführen, Ausflüge in die Natur unternehmen oder Expeditionen zu Monumenten in fernen Reichen starten.

Passend zu den Lebensstilen könnt ihr Inspektionen durchführen, Ausflüge in die Natur unternehmen oder Expeditionen zu Monumenten in fernen Reichen starten. Events: Es wurden neue Ereignisse hinzugefügt, die direkt mit den Reisen und den neuen Lebensstilen verknüpft sind.

Die Erweiterungen wurden von der Room 8 Group in Zusammenarbeit mit Paradox Interactive entwickelt.