Neue Crusader Kings III-Erweiterung: Tours & Tournaments

Es ist eine grosse und aufregende Welt, voller grosser und aufregender Ereignisse. Grosse Turniere. Königliche Hochzeiten. Grosse Touren durch die Provinz. Es gibt da draussen zu viel zu sehen, als dass man sein Leben hinter Burgmauern versteckt verbringen könnte. Also könnt ihr jetzt aufsatteln und losreiten mit "Tours & Tournaments", einer neuen Erweiterung für "Crusader Kings III".

Das preisgekrönte mittelalterliche Geschichtsspiel von Paradox Interactive erweitert seine einzigartige Mischung aus Strategie und Rollenspiel um eine Vielzahl neuer Ereignisse, die die Karte zu mehr als nur einer Liste von zu erobernden Orten machen. In "Tours & Tournaments" können die Spieler durch ihr Reich reisen, um nach ihren Vasallen zu sehen. Sie nehmen an königlichen Hochzeiten teil, um ihre Loyalität zu einem entfernten Fürsten zu demonstrieren. Wenn sie mutig genug sind, können sie an körperlichen oder geistigen Wettkämpfen in Turnieren teilnehmen. Jede dieser Aktivitäten eröffnet neue Möglichkeiten für Intrigen, aber auch neue strategische Wege, um die Fähigkeiten oder Eigenschaften der Charaktere zu verbessern. Denn es gibt keine Garantien, und die Gefahr lauert hinter jeder Ecke. Aber mit grossem Risiko kommt grosser Ruhm...