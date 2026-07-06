Crymelight: Sehenswerter Introduction-Trailer

Publisher FuRyu und Entwickler Winning Entertainment Group zeigen einen neuen Introduction-Trailer zu "Crymelight". Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns "Crymelight" fast zwei Minuten lang genauer vorgestellt. Dabei widmet man sich etwa der Story des Roguelike-Action-Titels und Gameplay gibt es natürlich ebenfalls zu sehen. Dem mitunter sehr verträumten Soundtrack können wir gleichzeitig auch lauschen.

"Crymelight" war im April angekündigt worden. Damals hatte man einen ersten Trailer gezeigt, der primär die Story präsentierte und die zentralen Charaktere hervorhob.

"Crymelight" erscheint am 5. November für PS5, Switch 2 und den PC.