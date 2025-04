Crystal of Atlan vorgestellt

Nuverse stellt uns "Crystal of Atlan" für PS5, iOS, Android und den PC vor. Einen Trailer dazu hat man ebenfalls im Gepäck.

Hier wird uns die Zaubererklasse aus "Crystal of Atlan" über eine Minute lang gezeigt. Klassisches Gameplay gibt es in diesem Kontext natürlich ebenfalls zu sehen.

"Crystal of Atlan" entführt uns in eine faszinierende Magicpunk-Welt, in der Magie und Maschinen aufeinandertreffen. Das MMO-Action-Rollenspiel setzt dabei auf ein geschmeidiges, dynamisches Kampfsystem mit intuitiver Steuerung und spektakulären Luft-Kombos, welche traditionelle Kampfmechaniken neu interpretieren.

"Crystal of Atlan" erscheint am 28. Mai für die eingangs erwähnten Plattformen.