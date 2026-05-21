Crystals of Irm angekündigt

Publisher Deck13 Spotlight und das deutsche Studio Lots of Stuff Games stellen uns "Crystals of Irm" vor. Einen Trailer dazu hat man auch parat.

"Crystals of Irm" orientiert sich konzeptionell laut den Entwicklern an klassischen Rollenspielen und kombiniert rundenbasierte Kämpfe mit Dungeon-Crawler-Elementen. Wir steuern darin drei unterschiedliche Helden, erkunden die namensgebende Welt Irm und suchen nach verschwundenen Kristallen, welche früher zentrale Bedeutung für verschiedene Regionen hatten. Die Handlung dreht sich um drei Dungeons, in denen sich die sogenannten Herzen von Irm befinden sollen.

Das Kampfsystem von "Crystals of Irm" setzt auf rasterbasierte Bewegungen, bei denen Positionierung und Fähigkeiten eine zentrale Rolle spielen. Zusätzlich sollen wir frische Ausrüstung, Zauber und Fertigkeiten für unsere Gruppe freischalten können. Neben Kämpfen und Dungeons sind auch Gespräche mit Bewohnern und kleinere Aufgaben Bestandteil des Spielablaufs.

"Crystals of Irm" ist für PS4, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC in Entwicklung, hat aber noch keinen Releasetermin.