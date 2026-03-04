Überraschung! CSGO ist wieder da!

Valve hat überraschend die alte Version von „Counter-Strike: Global Offensive“ wieder als separaten Download im Steam-Store verfügbar gemacht. Damit können Spieler das klassische Spiel wieder direkt installieren, ohne über den versteckten Legacy-Zweig innerhalb von „Counter-Strike 2“ gehen zu müssen, was seit dem Ende des offiziellen Supports für die ursprüngliche Version Anfang 2024 eine langjährige Community-Anfrage war.

Die Rückkehr ist allerdings etwas versteckt: Die eigenständige „Counter-Strike: Global Offensive“-Seite wird nicht in den normalen Steam-Suchergebnissen angezeigt und ist nur über einen direkten Link zu erreichen. Valve hat bisher keine offizielle Begründung für das Comeback kommuniziert.

Wichtig ist: Offizielle Matchmaking-Server oder der volle Online-Multiplayer sind nicht wieder aktiviert worden. Spieler können das Spiel installieren und beispielsweise Offline- oder Community-Server nutzen, aber klassische Warteschlangen wie Competitive oder Casual sind derzeit nicht verfügbar.

Insbesondere für Fans, die nostalgisch zu ikonischen Karten wie Cache oder Cobblestone zurückkehren wollen, bietet diese Wiederveröffentlichung eine einfache Möglichkeit, die alte „Counter-Strike: Global Offensive“-Erfahrung erneut zu spielen, auch wenn sie technisch begrenzt ist.