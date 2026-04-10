Cthulhu: The Cosmic Abyss: Demo veröffentlicht

Studio Big Bad Wolf stellt euch eine Demo zu "Cthulhu: The Cosmic Abyss" zur Verfügung. Diese könnt ihr ab heute im Rahmen der "Lovecraftian Days" ausprobieren. Das digitale Event konzentriert sich auf Videospiele mit dem Thema kosmischer Horror.

Zusätzlich wird während des Events ein Video veröffentlicht, in dem Game Director Tommaso Sergi Nuti über die Entwicklung spricht. Er geht dabei auf die Arbeit seines Teams sowie auf die Aspekte Immersion und das Erkunden der Umgebungen ein.

Die Demo ist ab sofort spielbar. Das fertige Spiel erscheint am 16. April für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.