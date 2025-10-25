Cthulhu: The Cosmic Abyss - Erster Gameplay-Trailer

Nacon gab das Erscheinungsdatum für "Cthulhu: The Cosmic Abyss" bekannt und präsentiert den ersten Gameplay-Trailer. Das narrative Investigationsspiel, das den Cthulhu-Mythos in einer futuristischen Umgebung erkundet, wird für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.

In "Cthulhu: The Cosmic Abyss" schlüpft ihr in die Rolle von Noah, gesprochen von Jua Amir (Detroit: Become Human), einem auf okkulte Fälle spezialisierten Agenten. Seine Mission ist es, das Verschwinden von Bergleuten auf dem Grund des Pazifischen Ozeans zu untersuchen, unterstützt von seiner persönlichen KI namens KEY.

KEY ist mit einer Reihe nützlicher Werkzeuge ausgestattet, die die Spieler*innen bei ihren Ermittlungen unterstützen, beispielsweise einem Sonar zur Analyse von Hinweisen oder zur Aufdeckung von Dingen, die mit blossem Auge schwer zu erkennen sind.

Während Noah verschiedene Umgebungen zu Lande und zu Wasser erkundet, wird er mit zahlreichen Rätseln und Puzzles konfrontiert, die auf unterschiedliche Weise gelöst werden können. Einer der bekanntesten Schauplätze des Spiels ist kein anderer als R'lyeh, die Stadt, in der laut Mythos Cthulhu gefangen gehalten wird. Dieser Ort wurde noch nie zuvor in einem Videospiel dargestellt.

Während er sich durch das Labyrinth der Stadt bewegt und unheimlichen Schrecken begegnet, beginnt die Grenze zwischen Albtraum und Realität unter dem Einfluss der mächtigsten aller kosmischen Kreaturen zu verschwimmen: Cthulhu. Wenn er bis dahin noch nicht seinen Verstand verloren hat, muss Noah am Höhepunkt seiner Ermittlungen eine entscheidende Wahl treffen. Je nach den bisherigen Handlungen der Spieler*innen stehen dann mehrere Enden zur Auswahl.

"Cthulhu: The Cosmic Abyss" erscheint am 16. April 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.