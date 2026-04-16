Cthulhu: The Cosmic Abyss: Der Launch-Trailer

Studio Big Bad Wolf hat das narrative Ermittlungs- und Psychohorror-Spiel "Cthulhu: The Cosmic Abyss" veröffentlicht. Ihr schlüpft darin in die Rolle von Noah, einem Okkultismus-Ermittler. Euer Auftrag ist es, das Verschwinden von Bergleuten in den Tiefen des Pazifischen Ozeans aufzuklären. Die Ermittlung führt euch bis vor die Tore der versunkenen Stadt R'lyeh, die erstmals in einem Videospiel dargestellt wird.

Die Handlung spielt im Jahr 2053 in einer Welt mit knappen Ressourcen und häufigen Naturkatastrophen. Industriegiganten suchen den Meeresboden nach Rohstoffen ab, wobei eine Unterwasser-Bergbaustation den Kontakt verloren hat. Begleitet werdet ihr von der künstlichen Intelligenz KEY. Diese dient als psychologische Stütze, um Noahs Klarheit zu bewahren und den Wahnsinn zu verhindern.

In diesem Titel betretet ihr R'lyeh, die Gefängnisstadt von Cthulhu. Die Architektur widerspricht der menschlichen Logik und soll euch verwirren. In dieser Umgebung wird eure geistige Gesundheit auf die Probe gestellt. Die Spannung wird durch Begegnungen mit Wesen wie dem Shoggoth verstärkt.

Für die akustische Untermalung sorgen Kompositionen von Nicolas Garcia, die unter anderem von der Cellistin Tina Guo eingespielt wurden. Die Musik soll den Puls der Stadt sowie Noahs Weg in Richtung Wahnsinn unterstreichen.

"Cthulhu: The Cosmic Abyss" ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC verfügbar.