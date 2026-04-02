Cthulhu: The Cosmic Abyss die Musik

Studio Big Bad Wolf gewährt einen Blick hinter die Kulissen der Entstehung des Original-Soundtracks zu "Cthulhu: The Cosmic Abyss". In dem Video erläutern der Komponist Nicolas Garcia und die weltberühmte Cellistin Tina Guo die entscheidende Rolle dieses Soundtracks, der in die bedrückende und beunruhigende Atmosphäre des Spiels einlädt. Nicolas Garcia kombiniert in seinem persönlichen Ansatz unerwartete Instrumente wie den Carnyx, das Budapest Orchestra und Tina Guo‘s E-Cello und schafft so eine organische und unverwechselbare Klangpalette.

"Cthulhu: The Cosmic Abyss" ist ein narratives Ermittlungsspiel, das vom Universum Lovecrafts inspiriert ist. In dem Thriller in Ego-Perspektive schlüpfen die Spielenden in die Rolle von Noah, einem Agenten der Ancile, einer Behörde, die sich auf okkulte Angelegenheiten spezialisiert hat, und untersucht das mysteriöse Verschwinden eines Forschungsteams im Herzen des Pazifischen Ozeans. Seine Nachforschungen führen ihn in die Tiefen des riesigen, labyrinthartigen Gefängnisses von R'lyeh, einer alten versunkenen Stadt, in der Cthulhu gefangen gehalten wird. Die Spielenden und ihr KI-Begleiter KEY müssen komplexe Rätsel lösen, Entscheidungen treffen, die ihr Schicksal beeinflussen, und versuchen, der durch den Einfluss von Cthulhu verursachten Verderbnis des Geistes zu widerstehen.

"Cthulhu: The Cosmic Abyss" erscheint am 16. April für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.