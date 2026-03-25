Cthulhu: The Cosmic Abyss: Neuer Gameplay-Trailer

Nacon und das Studio Big Bad Wolf haben heute einen neuen Gameplay-Trailer zu "Cthulhu: The Cosmic Abyss" vorgestellt, der verschiedene Spielmechaniken näher beleuchtet. Im Laufe seiner Ermittlungen sehen sich Noah und seine KI KEY mit unaussprechlichen und unvorstellbaren Schrecken konfrontiert.

Im neuen Trailer stellt Noahs KI-Assistent KEY das bedrückende Universum vor, in dem der auf okkulte Fälle spezialisierte Ermittler Noah agiert. Er erreicht die Tore der mythischen versunkenen Stadt R'lyeh, wo der schrecklichste der sogenannten Grossen Alten gefangen ist. Nach einer bedeutenden Entdeckung des Bergbauunternehmens Ocean-I, wird dessen Expedition nun vermisst.

Um die in dieser Stadt verborgenen Wahrheiten aufzudecken, müssen Spielende ihren Verstand einsetzen und sich die Fähigkeiten von KEY zunutze machen.

"Cthulhu: The Cosmic Abyss" erscheint am 16. April 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.