Cthulhu: The Cosmic Abyss: Frischer Trailer

Publisher Nacon und Entwickler Big Bad Wolf Studio haben einen neuen Trailer zu "Cthulhu: The Cosmic Abyss" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier bringt man uns nämlich fast zwei Minuten lang die Story von "Cthulhu: The Cosmic Abyss" näher. Dabei setzt man überwiegend auf düstere und atmosphärische In-Game-Sequenzen, die Lust auf mehr machen.

Die Story von "Cthulhu: The Cosmic Abyss" ist im Jahr 2053 angesiedelt. Wir schlüpfen in die Rolle von Noah, einem auf okkulte Angelegenheiten spezialisierten Agenten. Er wird in die Tiefen des Pazifischen Ozeans geschickt, um das mysteriöse Verschwinden von Forschern der Firma Ocean-I zu untersuchen. Der neue Trailer verrät mehr über die weltweiten Forschungen der Firma. Eine bedeutende Entdeckung hat ein Team von Wissenschaftlern zu den Toren der mythischen Stadt R'lyeh geführt.

Da er nichts von diesen hört, macht sich Noah anschliessend auf die Suche nach ihnen und Andrew Marsh, dem aktuellen CEO von Ocean-I. Während er sich durch die verwinkelten Gassen der Stadt bewegt, verschwimmt unter dem Einfluss der namensgebenden kosmischen Kreatur Cthulhu, die Grenze zwischen Albtraum und Realität. Zwischen dem Verlust der geistigen Gesundheit, alten Ritualen und kosmischen Monstern hat diese Suche nach der Wahrheit ihren Preis.

"Cthulhu: The Cosmic Abyss" bietet dabei eine Untersuchung auf Messers Schneide, bei der Noah seine Klarheit bewahren und simultan über den Tellerrand hinausdenken muss. Das Lösen der Rätsel in jedem Kapitel erfordert zudem wichtige Entscheidungen und führt uns immer tiefer in den Lovecraftschen Mythos.

"Cthulhu: The Cosmic Abyss" erscheint am 16. April für PS5, Xbox Series X und den PC.