Beim gestrigen Nacon Connect wurde auch "Cthulu: The Cosmic Abyss" angekündigt. Einen ersten Trailer gab es ebenfalls zu sehen.

Hier wird uns "Cthulu: The Cosmic Abyss" über zwei Minuten lang in bewegten Bildern vorgestellt. Dabei gibt es hauptsächlich düstere Szenen, die Lust auf mehr machen.

Big Bad Wolf, das Studio hinter "The Council" und "Vampire: The Masquerade - Swansong", präsentiert mit "Cthulhu: The Cosmic Abyss" ein Ermittlungsabenteuer, das von Lovecrafts Universum inspiriert ist. In diesem psychologisch angehauchten First-Person-Thriller schlüpfen wir in die Rolle von Noah, einem Agenten von Ancile, einer geheimen Interpol-Abteilung, die sich auf okkulte Fälle spezialisiert hat, und untersuchen das mysteriöse Verschwinden von Bergarbeitern in den Tiefen des Pazifiks. Seine Suche führt ihn in das labyrinthische Gefängnis von R'lyeh, einer versunkenen Stadt, in der Cthulhu gefangen gehalten wird. Zusammen mit seinem KI-Begleiter Key muss Noah Rätsel lösen, Entscheidungen treffen, die sein Schicksal bestimmen, und dem Einfluss von Cthulhu widerstehen.

"Cthulu: The Cosmic Abyss" erscheint im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC.