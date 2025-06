GameCube-Fans entdecken weitere Start-Sounds

Die Nintendo GameCube ist bereits über 23 Jahre alt und der beim Starten abgespielte Sound hat sich in die Köpfe von Fans weltweit gebrannt. Nicht jeder weiss, und nach all dieser Zeit wirkt es umso überraschender, dass es noch zwei weitere Versionen des Sounds beim Booten gibt. Strenggenommen keine neue Entdeckung, sorgt doch ein entsprechender Post auf X für Erstaunen, in dem ihr euch die drei Versionen anhören könnt.

Did you know the GameCube had three different startup sounds? pic.twitter.com/9dqK8vKp4T