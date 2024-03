Modder entwickelt verbesserten GameCube Breitband Adapter

Der GameCube Breitband Adapter wurde "damals" 2002, ein Jahr nach Launch der Konsole selbst, auf den Markt gebracht. Die Funktionen waren jedoch eingeschränkt, so brachte dieser lediglich Online-Zugang für einige Spiele. Nach mühevoller Arbeit hat der unter dem Namen 'webhdx' tätige Modder eine optimierte Version des Adapters erstellt. Zu dem auch in der Schweiz erhältlichem Gadget hat 'Macho Nacho Productions' ein Video erstellt:

Der open-source Adapter mit dem Titel 'ETH2GC' wird wie bei dem Original in den gleichen Port der GameCube gesteckt. Über Ethernet lässt sich Nintendos Konsole dann mit einer Breitband-Internet-Verbindung versorgen. Das Ganze läuft über eine 'Swiss' benannte Anwendung. Von der Community am Laufen gehaltene Server eröffnen Multiplayer-Modi zu Spielen, für die uns dies bisher verwehrt blieb. Unter anderem wird derzeit an "Mario Kart: Double Dash" Online und einem 16-Personen Multiplayer zu "Twilight Princess" gearbeitet.