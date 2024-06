Cult of the Lamb: Unholy Alliance: Kostenloses Update

"Unholy Alliance", das neueste kostenlose Update für den Smash-Hit "Cult of the Lamb", führt einen neuen spielbaren Charakter ein: die Ziege! Dieser durch Blut beschworene und in Verderbnis geborene böse neue Verbündete kann sich dem heiligen Lamm im lokalen Koop-Modus anschliessen.

Das Lamm (Hurz!) und die Ziege können die Waffen tauschen und zusätzlichen Schaden verursachen, wenn sie Rücken an Rücken kämpfen, einen kritischen Treffer landen oder wenn sie ihre Angriffe aufeinander abstimmen. Solospieler erhalten ausserdem eine Reihe neuer Kräfte und Fähigkeiten, mit denen sie spielen können.

Ab dem 12. August könnt ihr gemeinsam durch Dungeons ziehen, Ketzer erschlagen, ihren Kult aufbauen und nach neuen Kräften suchen.