Cult of the Lamb: Januar-Termin für die Woolhaven-Erweiterung

Publisher Devolver Digital und Entwickler Massive Monster haben den Erscheinungstermin für die Woolhaven-Erweiterung für "Cult of the Lamb" bekanntgegeben. Demnach müssen wir uns diesbezüglich nur noch bis Januar nächsten Jahres gedulden.

So wird die Woolhaven-Erweiterung für "Cult of the Lamb" ab 22. Januar 2026 erhältlich sein. Darin ruft uns ein verlorener Gott von einem geheimnisvollen Berg herab. Wir musst die Herde wieder aufbauen und den Winter wiedererwecken, um die Wahrheit über die gefallenen Lämmer aufzudecken. Wir stellen uns der Vergangenheit, bevor sie uns verschlingt.

Ein neuer Release Date Trailer stimmt uns schon jetzt auf die Woolhaven-Erweiterung für "Cult of the Lamb" ein. Darin bietet man über eine Minute lang eine bunte Mischung aus Gameplay und Story-Sequenzen.

Die Woolhaven-Erweiterung für "Cult of the Lamb" war im August mit einem ersten Trailer enthüllt worden. Unsere News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Cult of the Lamb" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, und den PC erhältlich.