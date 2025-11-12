Cult of the Lamb feiert Debüt auf Apple Arcade

Anfang Dezember ist es soweit!

Entwickler Massive Monster bringr das liebenswert düstere "Cult of the Lamb" am 4. Dezember auf Apple Arcade, den Spiele-Abonnementdienst von Apple, der unbegrenzten Zugriff auf eine Sammlung von mehr als 200 Spielen bietet. "Cult of the Lamb Arcade Edition" markiert das Mobile- und Apple-Debüt des von Kritikern gefeierten, millionenfach verkauften Kultsimulators und ermöglicht es, die kraftvolle Mischung aus Dungeon-Crawling und Basisaufbau auf iPhone, iPad, Mac und Apple Vision Pro zu erleben.

Die "Cult of the Lamb Arcade Edition" enthält alle bisher veröffentlichten grossen Updates und DLC-Erweiterungen sowie neue Anhängerformen und Basisdekorationen, die exklusiv für diese Version des Spiels verfügbar sind.

Quelle: Devolver Digital
