Cult of the Lamb feiert Debüt auf Apple Arcade

Entwickler Massive Monster bringr das liebenswert düstere "Cult of the Lamb" am 4. Dezember auf Apple Arcade, den Spiele-Abonnementdienst von Apple, der unbegrenzten Zugriff auf eine Sammlung von mehr als 200 Spielen bietet. "Cult of the Lamb Arcade Edition" markiert das Mobile- und Apple-Debüt des von Kritikern gefeierten, millionenfach verkauften Kultsimulators und ermöglicht es, die kraftvolle Mischung aus Dungeon-Crawling und Basisaufbau auf iPhone, iPad, Mac und Apple Vision Pro zu erleben.

Die "Cult of the Lamb Arcade Edition" enthält alle bisher veröffentlichten grossen Updates und DLC-Erweiterungen sowie neue Anhängerformen und Basisdekorationen, die exklusiv für diese Version des Spiels verfügbar sind.