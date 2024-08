The Cult of the Lamb weitet seinen Einfluss aus!

Der engagierte Entwickler Massive Monster, der treue Schreiber JoJo Zhou und der Meister der gemeisselten Bilder Cales Dalmau haben ihre bisher grösste Zusammenarbeit vorgestellt: "Pilgrim", ein brandneues interaktives Abenteuer, das die Welt von "Cult of the Lamb" so zeigt, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat, mit neuen und alten Charakteren, die man treffen kann, und Geheimnissen, die es aufzudecken gilt.

Das Pilgrim Pack wird zusammen mit dem letzten kostenlosen Update von "Cult of the Lamb", "Unholy Alliance", am 12. August 2024 als kostenpflichtiger DLC für PC, Switch, PS5, PS4 und Xbox Series S|X erscheinen.

Das Pilgrim Pack