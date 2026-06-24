CULTIC kommt auch für Konsole

Publisher Atari und Entwickler Jasozz Games haben "CULTIC" auch für die Konsolenwelt angekündigt. Einen Releasetermin für die Umsetzungen gibt es auch schon.

Demnach wird "CULTIC" ab 23. Juli auch für PS5, Xbox Series X und Switch 2 erhältlich sein. Sämtliche Kapitel des Ego-Shooters im Retro-Look werden dabei schon zum Launch enthalten sein. Unklar ist dagegen noch, ob ansonsten irgendwelche Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen bestehen werden.

Schon jetzt bekommen wir einen Trailer zu den Konsolenfassungen von "CULTIC" gezeigt. Darin gibt es fast eineinhalb Minuten lang hauptsächlich atmosphärische und flott zusammengeschnittene Gameplaysequenzen zu sehen.

"CULTIC" ist bereits für den PC erhältlich.