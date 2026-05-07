Curse of the Crimson Stag vorgestellt

One-O-One Games und Daedalic Entertainment haben das Folk-Horror-Abenteuer "Curse of the Crimson Stag" für PC, PlayStation 5, Nintendo Switch und Xbox Series X|S angekündigt. Der Mystery-Thriller wurde im Rahmen der Nacon Connect mit einem ersten Teaser-Trailer vorgestellt.

Das Spiel führt euch in das verlassene Whiteroot Hotel. Dort erwartet euch eine Mischung aus Erkundung, Rätseln und Ermittlungen, während übernatürliche Ereignisse und Intrigen ineinandergreifen.

Die Merkmale des Spiels:

Handlung: Ihr bewegt euch durch die Hallen des Hotels und dessen Umgebung, um eine Geschichte zwischen Mystery und Horror zu erleben.

Ihr bewegt euch durch die Hallen des Hotels und dessen Umgebung, um eine Geschichte zwischen Mystery und Horror zu erleben. Charaktere: Die Geschichte stellt Personen mit menschlichen Schwächen in den Mittelpunkt, die in ein Geflecht aus Lügen geraten.

Die Geschichte stellt Personen mit menschlichen Schwächen in den Mittelpunkt, die in ein Geflecht aus Lügen geraten. Technik: Zur Unterstützung der Atmosphäre wird binaurales Audio eingesetzt.

Die Hintergrund-Story von Curse of the Crimson Stag

Teenagerin Brit fühlt sich in ihrer provinziellen Heimatstadt abgehängt und ergreift die Chance auf ein lebensveränderndes Abenteuer – die Mitarbeit an einer Dokumentation über das verfallene Whiteroot Hotel. Das einstmals luxuriöse Hotel steht als verlassene Ruine im amerikanischen Nordwesten, und Einheimische berichten, dass gespenstische Erscheinungen und wütende Geister zur Aufgabe des Hotels geführt haben.

Das Whiteroot Hotel wurde einst von einem reichen Geschäftsmann in der Hoffnung erbaut, den lokalen Tourismus anzukurbeln, doch eine Reihe mysteriöser Todesfälle trieben seine Eigentümer in den Ruin. Einsam und den Elementen überlassen, hüten seine Mauern seit 18 Jahren die Geheimnisse der Vergangenheit.

Die Einheimischen sind eng mit der lokalen Folklore verbunden und berichten von einem Wesen, das Blutroter Hirsch genannt wird – eine Art Schutzgeist, der angeblich in den umliegenden Wäldern haust. Ob es sich dabei um Aberglauben handelt oder nicht: All das gibt den perfekten Aufhänger für eine Dokumentation ab und bietet Brit eine Chance, entdeckt zu werden.

Während Brit unter Anleitung der Profi-Geisterjägerin Emily beginnt, das Hotel zu erkunden, wird schnell deutlich, dass sie sich übernommen hat. Das Whiteroot Hotel gibt seine Geheimnisse nicht so einfach preis, und der Fluch des Blutroten Hirschs – ob übernatürliche Macht oder dunkle Intrige – droht, auch sie zu holen.