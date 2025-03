Entlassungen bei Cyan Worlds

Auch zum Beginn dieser Woche müssen wir leider wieder über Entlassungen und Umstrukturierungen in der Videospielbranche berichten. Heute ist mit Cyan Worlds ein alteingesessenes Studio davon betroffen.

So gibt Cyan Worlds bekannt, dass man sich von rund zwölf Mitarbeitern trennen musste. Das ist etwa die Hälfte der kompletten Belegschaft. Das offizielle Statement zu dem Thema liest sich folgendermassen:

"Heute möchten wir Ihnen eine sehr unglückliche Nachricht mitteilen. Trotz unserer besten Bemühungen, dies zu vermeiden, hat Cyan die schwierige Entscheidung getroffen, die Zahl unserer Mitarbeiter zu reduzieren. Dies hat zur Folge, dass 12 talentierte Mitarbeiter, etwa die Hälfte des Teams, mit Wirkung von Ende März entlassen werden. Die Bedingungen in der Branche haben uns in eine schwierige Lage gebracht, in der wir die zukünftige Gesundheit unseres Studios gegen die monatlichen Realitäten der Spieleentwicklung im Jahr 2025 abwägen müssen. Im Laufe des letzten Jahres haben wir das gesamte Cyan-Team sehr transparent über die unruhigen Gewässer, in denen wir uns befinden, sowie über die Gefahren, die vor uns liegen, informiert. Die Nachricht von der Entlassung kam für das Team zwar nicht überraschend, war (und ist) aber dennoch sehr traurig für uns alle. Wir sind schon sehr lange dabei und haben schon früher harte Zeiten durchgemacht. Wir hoffen aufrichtig, dass es uns auch weiterhin geben wird und dass wir die Art von Erfahrungen bieten können, die nur Cyan liefern kann."