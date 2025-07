Erneuter Stellenabbau bei Cyan Worlds

Cyan Worlds hat mittlerweile eine erneute Entlassungswelle bestätigt. Bereits im März war es dort zu einem Stellenabbau gekommen (unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle).

Die exakte Zahl der betroffenen Beschäftigten ist nicht bekannt, allerdings weist ein öffentlich zugängliches Dokument mit Kontaktinformationen auf mindestens 14 betroffene Mitarbeiter hin. In einer offiziellen Stellungnahme verweist das Studio auf die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Branche. Man befinde sich demnach aktuell in einer prekären Lage und versuche, eine Balance zwischen der langfristigen Stabilität des Unternehmens und den monatlichen Zwängen der Projektfinanzierung zu finden.

Cyan Worlds wurde schon im Jahr 1987 gegründet und ist vor allem für "Myst" und Riven" bekannt.