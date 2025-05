Cyberpunk 2 ab jetzt in der Vorproduktionsphase

CD Projekt RED hat jetzt in einem Geschäftsbericht verkündet, dass sich "Cyberpunk 2" von nun an in der Vorproduktionsphase befindet. Dies untermauert, dass es mit dem Nachfolger von "Cyberpunk 2077" voran geht.

Gleichzeitig wird das Projekt auch offiziell erstmals "Cyberpunk 2" genannt. Es ist jedoch immer noch unklar, ob der Open-World-Titel am Ende auch so heissen wird. Ausserdem gibt CD Projekt RED an, dass Ende April schon 96 Entwickler an dem Spiel arbeiteten während es Ende Februar lediglich 84 waren. Mal sehen, wann erstes In-Game-Material veröffentlicht wird.

Der Nachfolger von "Cyberpunk 2077" bzw. "Project Orion" war im Oktober 2022 angekündigt worden. Das fertige Spiel wird irgendwann einmal für noch nicht näher spezifizierte Konsolen und den PC erscheinen.