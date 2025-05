Frische Infos zu Cyberpunk 2

Der Nachfolger von "Cyberpunk 2077" hört bekanntlich auf den Namen "Project Orion" und dessen Entwicklung ist immer noch in einer frühen Phase. Trotzdem hat Mike Pondsmith, Schöpfer des zugehörigen Tabletop-Rollenspiels, einige neue Details dazu verraten.

Demnach wird "Cyberpunk 2", oder wie auch immer das Projekt am Ende heissen wird, eine zweite Stadt bieten. Diese wird sich in etwa wie ein Chicago anfühlen, in dem alles schiefgelaufen ist. Was das inhaltlich genau bedeutet, wurde natürlich nicht verraten, aber Spekulationen darüber sind natürlich, wie immer, Tür und Tor geöffnet. Night City wird es aber selbstverständlich immer noch geben.

Der Nachfolger von "Cyberpunk 2077" bzw. "Project Orion" war im Oktober 2022 angekündigt worden. Das fertige Spiel wird irgendwann einmal für noch nicht näher spezifizierte Konsolen und den PC erscheinen.