Cyberpunk 2: Keanu Reeves wäre gerne wieder dabei

Richtig handfeste Informationen zu "Cyberpunk 2" bzw. Project Orion sind immer noch Mangelware. Keanu Reeves hat aber jetzt schonmal in einem Interview betont, dass er gerne wieder dabei wäre.

So sagte Reeves in einem Interview mit IGN, dass er seine Rolle als Johnny Silverhand im geplanten Nachfolger von "Cyberpunk 2077" gerne wieder übernehmen würde. Er sei absolut bereit dafür.

Reeves äusserte sich bei einer Werbetour für den Film "Good Fortune" und erklärte, dass er die Figur gerne erneut verkörpern will. Ob der Matrix-Darsteller am Ende wirklich Teil der Fortsetzung wird, hängt seinen Worten nach von der Entscheidung der Entwickler bei CD Projekt RED ab.

"Cyberpunk 2" wurde im Oktober 2022 offiziell angekündigt. Seit Mai befindet man sich in der Vorproduktionsphase, welche bei CD Projekt RED in der Regel rund fünf Jahre lang andauert.

"Cyberpunk 2" erscheint folglich irgendwann einmal für noch nicht näher spezifizierte Plattformen.