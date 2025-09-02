Cyberpunk 2077: Ankündigung angedeutet

Momentan sorgt eine mysteriöse Mitteilung von CD Projekt RED, dem Entwickler von Cyberpunk 2077", für ordentlich Gesprächsstoff. Wir fassen alle Informationen dazu für euch zusammen.

CD Projekt RED veröffentlichte nämlich unter anderem bei X (ehemals Twitter) eine Botschaft im Stil einer offiziellen Bekanntmachung der fiktiven Regierung der sogenannten New United States of America. Darin wird vor einer wachsenden Bedrohung im Bereich der Cybersicherheit gewarnt und Netrunner werden gleichzeitig aufgefordert, gegen die Angreifer anzutreten. Auffällig war ein Hinweis auf den 4. September 2025, was übermorgen wäre.

Offen ist momentan, ob es sich um eine frühzeitige Veröffentlichung, einen Fehler oder einen Hinweis auf eine bevorstehende Ankündigung handelt (wobei ein Versehen eher auszuschliessen ist, da der Text dann schon längst wieder offline wäre). Fans und die Community diskutieren bereits über mögliche Hintergründe: Einige vermuten einen Bezug zu neuen Stellenangeboten im Bereich Cybersicherheit, andere spekulieren über eine zweite Staffel der Netflix-Serie "Edgerunners" oder einen Zusammenhang zur Erweiterung "Phantom Liberty".

Darüber hinaus wird auch ein Zusammenhang mit "Project Orion" nicht ausgeschlossen, dem Nachfolger von "Cyberpunk 2077", der sich aktuell aber noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet. Wir leben also in spannenden Zeiten, aber übermorgen sollten wir ja schon schlauer sein.