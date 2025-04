Cyberpunk 2077: Basisversion der Switch-2-Umsetzung bekannt

CD Projekt RED hat jetzt verraten, auf welcher Version die Switch-2-Portierung von "Cyberpunk 2077" basiert. Dabei wurde auch klar, dass man aus den Erfahrungen der Vergangenheit gelernt hat.

So greift man für die Switch-2-Version von "Cyberpunk 2077" auf die PS4-Fassung als Basis zurück. Dank der höheren Leistung im angedockten Modus (1080p im Vergleich zu 720p) sowie der schnellen Datenspeicherung konnten somit frühere Probleme beim Streaming von Spieldaten behoben werden. Speicherengpässe spielten dabei jedoch keine Rolle.

"Cyberpunk 2077" ist ein Open-World-Titel, bei dem du in Night City einen Cyberpunk-Söldner spielst, der ums Überleben kämpft. Passe deinen Charakter und deinen Spielstil an, während du Aufträge annimmst, deinen Ruf verbesserst und Upgrades freischaltest. Deine Beziehungen mit anderen Charakteren und Entscheidungen verändern die Geschichte und die Welt um dich herum. Hier entstehen Legenden. Wie wird deine aussehen?

"Cyberpunk 2077" erschien am 10. Dezember 2020 für PS4, Xbox One und den PC. Die Next-Gen-Versionen für PS5 und Xbox Series X folgten am 15. Februar 2022. Nintendos Switch 2 wird schliesslich am 5. Juni bedient.