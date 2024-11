Cyberpunk 2077 bekommt wohl kein PS5-Pro-Upgrade

"Cyberpunk 2077" wird wohl kein Upgrade für die PlayStation 5 Pro bekommen. Entwickler CD Projekt RED hat sich jetzt nämlich klar zu dem Thema geäussert.

Konkret sagen die Entwickler, dass diesbezüglich keine Pläne für "Cyberpunk 2077" bestehen. Aber, wer weiss, vielleicht kann ja entsprechendes Fan-Feedback die Macher noch umstimmen.

"Cyberpunk 2077" ist ein Open-World-Titel, bei dem du in Night City einen Cyberpunk-Söldner spielst, der ums Überleben kämpft. Passe deinen Charakter und deinen Spielstil an, während du Aufträge annimmst, deinen Ruf verbesserst und Upgrades freischaltest. Deine Beziehungen mit anderen Charakteren und Entscheidungen verändern die Geschichte und die Welt um dich herum. Hier entstehen Legenden. Wie wird deine aussehen?

"Cyberpunk 2077" erschien am 10. Dezember 2020 für PS4, Xbox One und den PC. Die Next-Gen-Versionen für PS5 und Xbox Series X folgten am 15. Februar 2023.